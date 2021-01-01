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Intel Core i3 1115G4 против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1029 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • На 68% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Ice Lake Y
Номер модели i3-1115G4 i3-1000NG4
Сокет BGA-1449 BGA-1377
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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