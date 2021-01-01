Intel Core i3 1115G4 против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или Intel Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1029 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- На 68% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +33%
2753
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4 +42%
6436
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +19%
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4 +33%
2730
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i3-1115G4
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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