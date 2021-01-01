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Intel Core i3 1115G4 против i3 10100

Intel Core i3 1115G4
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 10100

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или десктопный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 57% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1093 балла
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1115G4
6436
Core i3 10100 +40%
8988
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +12%
1227
Core i3 10100
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2730
Core i3 10100 +42%
3875

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake
Номер модели i3-1115G4 i3-10100
Сокет BGA-1449 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.7-3.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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4. Core i3 10100 или Core i5 10400
5. Core i3 10100 или Ryzen 3 3300X
6. Core i3 10100 или Ryzen 3 3100
7. Core i3 10100 или Ryzen 5 3400G
8. Core i3 10100 или Ryzen 3 3200G
9. Core i3 10100 или Core i3 10300
10. Core i3 10100 или Core i3 10320

Комментарии

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