Intel Core i3 1115G4 против i3 10100F
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц или десктопный i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- На 57% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 1072 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G4
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +12%
506
451
Cinebench R20 (многоядерный)
973
Core i3 10100F +136%
2300
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1115G4 +4%
2719
2623
Passmark CPU (многоядерный)
6385
Core i3 10100F +37%
8773
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1115G4 +21%
1301
1079
Geekbench 5 (многоядерный)
2419
Core i3 10100F +53%
3695
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|10 октября 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|79 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-1115G4
|i3-10100F
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|17-30x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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