Что лучше: Intel Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.