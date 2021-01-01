Главная > Сравнения CPU > Core i3 1125G4 vs Ryzen 3 5300U

Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR4x-3733
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 26x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i3 1125G4 против Core i5 1135G7
2. Core i3 1125G4 против Core i5 1035G7
3. Core i3 1125G4 против Core i5 1145G7
4. Ryzen 3 5300U против Ryzen 3 3200U
5. Ryzen 3 5300U против Ryzen 3 4300U
6. Ryzen 3 5300U против Ryzen 7 5700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1125G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях