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Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 3 5425U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 3 5425U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 3 5425U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1315 и 1166 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4
2534
Ryzen 3 5425U +17%
2961
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4
9973
Ryzen 3 5425U +17%
11651
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4
1166
Ryzen 3 5425U +14%
1324
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4
3904
Ryzen 3 5425U +22%
4747
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Barcelo
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-20x 27x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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