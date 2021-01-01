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Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1200 и 759 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.84 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4 +19%
2524
Ryzen 5 3500U
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +17%
9204
Ryzen 5 3500U
7868
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4 +75%
4099
Ryzen 5 3500U
2337

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen+
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-20x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс
Ryzen 5 3500U +35%
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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