Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1200 и 858 баллов
- На 20% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.84 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
964
Cinebench R23 (многоядерный)
4348
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4 +21%
2524
2079
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +16%
9204
7951
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4 +38%
1181
857
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4 +39%
4099
2951
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen+
|Номер модели
|i3-1125G4
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-20x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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