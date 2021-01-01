Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 5 4600H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ LPDDR4x-3733
- На 38% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
3334
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4 +4%
2593
2496
Passmark CPU (многоядерный)
10465
Ryzen 5 4600H +44%
15038
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4 +8%
1110
1027
Geekbench 5 (многоядерный)
3959
Ryzen 5 4600H +12%
4417
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen 2
|Номер модели
|i3-1125G4
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|0.9-2.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|30x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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