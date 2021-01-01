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Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR4x-3733
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4
3867
Ryzen 5 5500U +31%
5047

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 21x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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