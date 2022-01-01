Главная > Сравнения CPU > Core i3 1125G4 vs Ryzen 5 5625U

Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 1166 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1125G4
1161
Ryzen 5 5625U +18%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1125G4
5154
Ryzen 5 5625U +58%
8151
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4
2534
Ryzen 5 5625U +12%
2834
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4
9973
Ryzen 5 5625U +48%
14714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4
1166
Ryzen 5 5625U +23%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4
3904
Ryzen 5 5625U +52%
5934
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Barcelo
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-20x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 12 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U vs Intel Core i3 1125G4
2. AMD Ryzen 3 5300U vs Intel Core i3 1125G4
3. Intel Core i3 1215U vs i3 1125G4
4. Intel Core i5 1135G7 vs AMD Ryzen 5 5625U
5. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 5 5625U
6. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 5 5625U
7. Intel Core i3 1215U vs AMD Ryzen 5 5625U
8. Intel Core i7 1255U vs AMD Ryzen 5 5625U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5625U или Intel Core i3 1125G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры