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Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 7 3700U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1200 и 786 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 10: 1.664 vs 0.84 терафлопс
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4 +26%
2524
Ryzen 7 3700U
2008
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +25%
9204
Ryzen 7 3700U
7350
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4 +53%
4099
Ryzen 7 3700U
2686

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen+
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-20x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon Vega 10
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 384 640
TMUs 24 40
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс
Ryzen 7 3700U +98%
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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