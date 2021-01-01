Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.