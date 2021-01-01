Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 7 4800U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 11% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1212
Cinebench R23 (многоядерный)
9694
Passmark CPU (одноядерный)
2524
Ryzen 7 4800U +3%
2598
Passmark CPU (многоядерный)
9204
Ryzen 7 4800U +84%
16927
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4 +4%
1181
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
4099
Ryzen 7 4800U +49%
6108
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Zen 2
|Номер модели
|i3-1125G4
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.9-2.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-20x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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