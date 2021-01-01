Главная > Сравнения CPU > Core i3 1125G4 vs Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 1125G4 против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 1125G4
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 1125G4
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4
4099
Ryzen 7 5700U +42%
5832

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Zen 2
Номер модели i3-1125G4 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.9-2.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-20x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 против i3 1125G4
2. Intel Core i5 10210U против i3 1125G4
3. AMD Ryzen 5 5500U против Intel Core i3 1125G4
4. Intel Core i5 11300H против Intel Core i3 1125G4
5. Intel Core i3 1110G4 против i3 1125G4
6. AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 7 5700U
7. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 5700U
8. AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 7 5700U
9. AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 7 5700U
10. Apple M1 против AMD Ryzen 7 5700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i3 1125G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях