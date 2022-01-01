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Intel Core i3 1125G4 против Celeron N4020

Intel Core i3 1125G4
VS
Intel Celeron N4020
Intel Core i3 1125G4
Intel Celeron N4020

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или Celeron N4020 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1163 и 468 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 79% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 6 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4 +115%
2528
Celeron N4020
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +532%
9970
Celeron N4020
1578
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4 +150%
1171
Celeron N4020
468
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4 +347%
3861
Celeron N4020
863
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Gemini Lake Refresh
Номер модели i3-1125G4 N4020
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 0.9-2.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 9-20x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс
Celeron N4020
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 4.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или i3 1125G4
2. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i3 1125G4
3. Intel Core i5 1035G1 или i3 1125G4
4. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1125G4
5. Intel Core i3 1005G1 или i3 1125G4
6. AMD Ryzen 3 3250U или Intel Celeron N4020

Комментарии

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