Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.