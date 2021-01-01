Intel Core i3 1125G4 против i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1100 и 916 баллов
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Cinebench R20 (многоядерный)
934
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1125G4 +13%
2551
2265
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +99%
10258
5163
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4 +20%
1088
909
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4 +126%
3867
1710
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Ice Lake
|Номер модели
|i3-1125G4
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|0.9-2.0 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|-
|12x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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