Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или десктопный i3 10100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.