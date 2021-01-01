Intel Core i3 1125G4 против i3 10100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или десктопный i3 10100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- На 57% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2304
Passmark CPU (одноядерный)
2593
Core i3 10100 +4%
2684
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +16%
10465
8988
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1125G4 +1%
1110
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1125G4 +2%
3959
3875
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-1125G4
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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