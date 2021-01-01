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Intel Core i3 1125G4 против i3 10110U

Intel Core i3 1125G4
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i3 10110U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1100 и 958 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +154%
10258
Core i3 10110U
4037
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Comet Lake
Номер модели i3-1125G4 i3-10110U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель - 21x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-3733 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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