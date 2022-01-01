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Intel Core i3 12100 против AMD Ryzen 3 2200G

Intel Core i3 12100
VS
AMD Ryzen 3 2200G
Intel Core i3 12100
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 906 баллов
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 8% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +127%
8052
Ryzen 3 2200G
3554
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +72%
3532
Ryzen 3 2200G
2056
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +115%
14476
Ryzen 3 2200G
6727
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +105%
6314
Ryzen 3 2200G
3076
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и AMD Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 февраля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raven Ridge
Номер модели i3-12100 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Ryzen 3 2200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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