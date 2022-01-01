Intel Core i3 12100 против AMD Ryzen 3 3300X
Что лучше: Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1689 и 1312 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
- На 8% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +28%
1663
1298
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +18%
7998
6779
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +32%
3541
2682
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +8%
13734
12713
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +29%
1680
1304
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +20%
6520
5420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|21 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i3-12100
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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