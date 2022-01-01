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Intel Core i3 12100 против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i3 12100
VS
AMD Ryzen 3 3300X
Intel Core i3 12100
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1689 и 1312 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 8% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +28%
1663
Ryzen 3 3300X
1298
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +18%
7998
Ryzen 3 3300X
6779
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +32%
3541
Ryzen 3 3300X
2682
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +8%
13734
Ryzen 3 3300X
12713
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +29%
1680
Ryzen 3 3300X
1304
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +20%
6520
Ryzen 3 3300X
5420
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i3-12100 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Ryzen 3 3300X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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