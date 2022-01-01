Intel Core i3 12100 против AMD Ryzen 3 5300G
Что лучше: Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 5300G на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1389 баллов
- На 8% ниже чем у Ryzen 3 5300G пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +31%
1688
1289
Cinebench R23 (многоядерный)
8134
Ryzen 3 5300G +4%
8453
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +17%
3579
3057
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +11%
14691
13198
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +18%
1653
1397
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +21%
6391
5273
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i3-12100
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1700 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
Опрос
4 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 4