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Intel Core i3 12100 против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i3 12100
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i3 12100
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +11%
1688
Ryzen 7 5700G
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100
8134
Ryzen 7 5700G +73%
14112
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100
14691
Ryzen 7 5700G +68%
24735
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100
6391
Ryzen 7 5700G +52%
9689
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i3-12100 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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