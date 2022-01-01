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Intel Core i3 12100 против Apple M1

Intel Core i3 12100
VS
Apple M1
Intel Core i3 12100
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
  • На 77% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 14 vs 60 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +11%
1671
Apple M1
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +5%
8052
Apple M1
7690
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100
3532
Apple M1 +6%
3729
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100
14476
Apple M1 +1%
14677
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100
1698
Apple M1 +2%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100
6314
Apple M1 +29%
8161
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S Icestorm and Firestorm
Номер модели i3-12100 -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 33x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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