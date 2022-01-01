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Intel Core i3 12100 против Apple M1 Max

Intel Core i3 12100
VS
Apple M1 Max
Intel Core i3 12100
Apple M1 Max

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 50% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 30 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +9%
1688
M1 Max
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100
8134
M1 Max +53%
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100
3579
M1 Max +8%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100
14691
M1 Max +56%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100
1653
M1 Max +9%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100
6391
M1 Max +100%
12762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i3-12100 -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 33x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 4096
TMUs 48 256
ROPs 24 128
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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