Intel Core i3 12100 против Apple M2
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1706 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +6%
1662
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
8001
Apple M2 +7%
8593
Passmark CPU (одноядерный)
3467
Apple M2 +15%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
13765
Apple M2 +11%
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
1697
Apple M2 +13%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
6275
Apple M2 +42%
8923
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i3-12100
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|3.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|33x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|89 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
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