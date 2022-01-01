Intel Core i3 12100 против Celeron G5905
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или Celeron G5905 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 84% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 927 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron G5905
- На 3% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 58 vs 60 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +91%
1674
878
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +375%
8093
1704
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +62%
3570
2207
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +410%
14428
2831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +83%
1713
935
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +268%
6387
1735
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|19 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-12100
|G5905
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|2
|Частота
|3.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|35x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|96
|TMUs
|48
|12
|ROPs
|24
|2
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|Сайт Intel Celeron G5905
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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