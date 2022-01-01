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Intel Core i3 12100 против Celeron G5905

Intel Core i3 12100
VS
Intel Celeron G5905
Intel Core i3 12100
Intel Celeron G5905

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или Celeron G5905 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5905 and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 927 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron G5905
  • На 3% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 58 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +375%
8093
Celeron G5905
1704
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +62%
3570
Celeron G5905
2207
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +410%
14428
Celeron G5905
2831
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +268%
6387
Celeron G5905
1735
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 19 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i3-12100 G5905
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 35x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 48 12
ROPs 24 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Celeron G5905
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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