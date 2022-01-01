Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.