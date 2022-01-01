Intel Core i3 12100 против i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1028 баллов
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 75% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 15 vs 60 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +53%
1688
1103
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +230%
8134
2462
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +57%
3579
2273
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +184%
14691
5179
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +59%
1653
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +188%
6391
2216
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 августа 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Ice Lake
|Номер модели
|i3-12100
|i3-1005G1
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|3.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|33x
|12x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics G1
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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