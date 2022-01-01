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Intel Core i3 12100 против i3 1005G1

Intel Core i3 12100
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1028 баллов
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 75% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 15 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +53%
1688
Core i3 1005G1
1103
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +230%
8134
Core i3 1005G1
2462
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +57%
3579
Core i3 1005G1
2273
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +184%
14691
Core i3 1005G1
5179
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +59%
1653
Core i3 1005G1
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +188%
6391
Core i3 1005G1
2216
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Ice Lake
Номер модели i3-12100 i3-1005G1
Сокет LGA-1700 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 3.3 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 33x 12x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 48 32
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Core i3 1005G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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