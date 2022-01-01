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Intel Core i3 12100 против i3 10100F

Intel Core i3 12100
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 10100F

Что лучше: Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1689 и 1131 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 8% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +47%
1665
Core i3 10100F
1133
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +44%
8039
Core i3 10100F
5593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +36%
3537
Core i3 10100F
2605
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +56%
13734
Core i3 10100F
8808
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +50%
1683
Core i3 10100F
1121
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +47%
6501
Core i3 10100F
4420
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 10 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i3-12100 i3-10100F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Core i3 10100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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