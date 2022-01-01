Intel Core i3 12100 против i3 10100F
Что лучше: Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1689 и 1131 балл
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
- На 8% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +47%
1665
1133
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100 +44%
8039
5593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +36%
3537
2605
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100 +56%
13734
8808
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +50%
1683
1121
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100 +47%
6501
4420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|10 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-12100
|i3-10100F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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