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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 3 3100
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1161 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% ниже чем у Ryzen 3 3100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +47%
1635
Ryzen 3 3100
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +55%
8449
Ryzen 3 3100
5444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +46%
3557
Ryzen 3 3100
2433
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +24%
14614
Ryzen 3 3100
11762
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +44%
1687
Ryzen 3 3100
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +29%
6512
Ryzen 3 3100
5061
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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