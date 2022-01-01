Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 3 3100
Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
66
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1161 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 11% ниже чем у Ryzen 3 3100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +47%
1635
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +55%
8449
5444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +46%
3557
2433
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +24%
14614
11762
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +44%
1687
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +29%
6512
5061
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|21 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i3-12100F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3