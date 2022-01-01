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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 3 3200G
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 905 баллов
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 11% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +154%
8449
Ryzen 3 3200G
3325
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +60%
3557
Ryzen 3 3200G
2228
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +102%
14614
Ryzen 3 3200G
7218
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +119%
6512
Ryzen 3 3200G
2975
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 30 сентября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Picasso
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 8
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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2. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i3 12100F
3. Intel Core i5 12400F или Intel Core i3 12100F
4. Intel Core i3 10100F или Intel Core i3 12100F
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6. AMD Ryzen 5 2600 или AMD Ryzen 3 3200G
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Комментарии

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