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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 4600G

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 5 4600G
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1190 баллов
  • На 11% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +32%
1625
Ryzen 5 4600G
1232
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F
8506
Ryzen 5 4600G +10%
9366
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +31%
3517
Ryzen 5 4600G
2683
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14344
Ryzen 5 4600G +10%
15723
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +41%
1683
Ryzen 5 4600G
1191
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Ryzen 5 4600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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