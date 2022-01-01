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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 3400G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 951 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 11% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +53%
1635
Ryzen 5 3400G
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +75%
8449
Ryzen 5 3400G
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +49%
3557
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +56%
14614
Ryzen 5 3400G
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +71%
6512
Ryzen 5 3400G
3817
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Picasso
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 11
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 704
TMUs - 44
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 11
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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Конкуренты

1. Core i3 12100F или Ryzen 5 3600
2. Core i3 12100F или Core i5 11400F
3. Core i3 12100F или Core i5 12400
4. Core i3 12100F или Core i3 12100
5. Core i3 12100F или Core i3 10105F
6. Ryzen 5 3400G или Ryzen 5 5600X
7. Ryzen 5 3400G или Ryzen 7 5700G
8. Ryzen 5 3400G или Ryzen 5 Pro 4650G
9. Ryzen 5 3400G или Ryzen 5 3400GE

Комментарии

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