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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1094 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 57% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 25 vs 58 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +39%
1635
Ryzen 5 5500U
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +18%
8449
Ryzen 5 5500U
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +44%
3557
Ryzen 5 5500U
2463
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +10%
14614
Ryzen 5 5500U
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +53%
1687
Ryzen 5 5500U
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +33%
6512
Ryzen 5 5500U
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Lucienne
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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5. Core i3 12100F или Core i3 10105F
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7. Ryzen 5 5500U или Core i7 1165G7
8. Ryzen 5 5500U или Core i3 1115G4
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Комментарии

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