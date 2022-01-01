Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1203 балла
- На 11% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +29%
1635
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
8449
Ryzen 5 Pro 4650G +10%
9304
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +33%
3557
2683
Passmark CPU (многоядерный)
14614
Ryzen 5 Pro 4650G +13%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +40%
1687
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
6512
6570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i3-12100F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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