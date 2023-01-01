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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1178 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +28%
1614
Ryzen 7 5700U
1257
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +35%
3495
Ryzen 7 5700U
2591
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14211
Ryzen 7 5700U +11%
15768
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +43%
1673
Ryzen 7 5700U
1174
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i3-12100F -
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 3.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 FP6
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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