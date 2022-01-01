Главная > Сравнения CPU > Core i3 12100F vs Ryzen 7 5800X

Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 45% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 58 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F
8449
Ryzen 7 5800X +83%
15489
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14614
Ryzen 7 5800X +96%
28607
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F
6512
Ryzen 7 5800X +64%
10670
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i3 12100F vs AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i3 12100F vs i5 11400F
3. Intel Core i3 12100F vs i5 12400
4. Intel Core i3 12100F vs i3 12100
5. Intel Core i3 12100F vs i3 10105F
6. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 9 5950X
7. AMD Ryzen 7 5800X vs Intel Core i7 11700K
8. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 5 5600G
9. AMD Ryzen 7 5800X vs Intel Core i7 12700K
10. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i3 12100F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры