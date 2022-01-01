Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 9 5900X
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 45% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 58 vs 105 Ватт
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +4%
1635
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
8449
Ryzen 9 5900X +145%
20668
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +1%
3557
3523
Passmark CPU (многоядерный)
14614
Ryzen 9 5900X +172%
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
1687
Ryzen 9 5900X +2%
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
6512
Ryzen 9 5900X +122%
14453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Vermeer
|Номер модели
|i3-12100F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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