Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.