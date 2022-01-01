Intel Core i3 12100F против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
87
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
43
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
93
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
- На 76% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 14 vs 58 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +7%
1615
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +9%
8381
7690
Passmark CPU (одноядерный)
3500
Apple M1 +7%
3729
Passmark CPU (многоядерный)
14315
Apple M1 +3%
14677
Geekbench 5 (одноядерный)
1600
Apple M1 +8%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
6252
Apple M1 +31%
8161
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i3-12100F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|33x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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