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Intel Core i3 12100F против Apple M1 Max

Intel Core i3 12100F
VS
Apple M1 Max
Intel Core i3 12100F
Apple M1 Max

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 30 vs 58 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +6%
1635
M1 Max
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F
8449
M1 Max +48%
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F
3557
M1 Max +9%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14614
M1 Max +56%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F
1687
M1 Max +6%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F
6512
M1 Max +96%
12762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 33x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i3 12100F
2. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i3 12100F
3. Intel Core i5 12400F или Intel Core i3 12100F
4. Intel Core i3 10100F или Intel Core i3 12100F
5. AMD Ryzen 9 5950X или Apple M1 Max
6. Apple M1 Pro или Apple M1 Max
7. Intel Core i9 12900H или Apple M1 Max
8. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M1 Max
9. Intel Core i7 12700K или Apple M1 Max

Комментарии

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