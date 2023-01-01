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Intel Core i3 12100F против Apple M2

Intel Core i3 12100F
VS
Apple M2
Intel Core i3 12100F
Apple M2

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1679 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +3%
1614
Apple M2
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F
8398
Apple M2 +2%
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F
3495
Apple M2 +14%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14211
Apple M2 +8%
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F
1673
Apple M2 +15%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F
6297
Apple M2 +42%
8923
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i3-12100F -
Интегрированная графика Нет Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 33x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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