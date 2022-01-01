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Intel Core i3 12100F против Celeron G5900

Intel Core i3 12100F
VS
Intel Celeron G5900
Intel Core i3 12100F
Intel Celeron G5900

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или Celeron G5900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5900 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 832 балла
  • На 34.1 ГБ/c (80%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron G5900
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +66%
3578
Celeron G5900
2159
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +423%
14691
Celeron G5900
2808
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +103%
1702
Celeron G5900
839
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +307%
6538
Celeron G5900
1606
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и Celeron G5900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i3-12100F G5900
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 610
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1050 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Celeron G5900
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 42.7 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт Intel Celeron G5900
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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