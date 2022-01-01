Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или Celeron G6900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.