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Intel Core i3 12100F против Celeron G6900

Intel Core i3 12100F
VS
Intel Celeron G6900
Intel Core i3 12100F
Intel Celeron G6900

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или Celeron G6900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6900 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1357 баллов
Причины выбрать Intel Celeron G6900
  • На 21% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 46 vs 58 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 710

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +37%
3578
Celeron G6900
2609
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +324%
14691
Celeron G6900
3465
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +25%
1702
Celeron G6900
1358
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +160%
6538
Celeron G6900
2516
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и Celeron G6900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake
Номер модели i3-12100F G6900
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 710

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 46 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 710
Boost частота GPU - 1300 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт Intel Celeron G6900
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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