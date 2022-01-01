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Intel Core i3 12100F против i3 1005G1

Intel Core i3 12100F
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Core i3 12100F
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1687 и 1028 баллов
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 74% ниже чем у Core i3 12100F пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +243%
8449
Core i3 1005G1
2462
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +182%
14614
Core i3 1005G1
5179
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +194%
6512
Core i3 1005G1
2216
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Ice Lake
Номер модели i3-12100F i3-1005G1
Сокет LGA-1700 BGA-1526
Интегрированная графика Нет UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 3.3 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 33x 12x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics G1
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 32
ROPs - 4
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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