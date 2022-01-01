Intel Core i3 12100F против i3 10100
Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1109 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 11% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +43%
1615
1131
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +51%
8380
5561
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +34%
3519
2628
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +63%
14397
8843
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +51%
1666
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +59%
6443
4050
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i3-12100F
|i3-10100
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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