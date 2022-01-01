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Intel Core i3 12100F против i3 10100

Intel Core i3 12100F
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 12100F
Intel Core i3 10100

Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1109 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +43%
1615
Core i3 10100
1131
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +51%
8380
Core i3 10100
5561
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +34%
3519
Core i3 10100
2628
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +63%
14397
Core i3 10100
8843
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +51%
1666
Core i3 10100
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +59%
6443
Core i3 10100
4050
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake-S
Номер модели i3-12100F i3-10100
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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