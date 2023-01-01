Главная > Сравнения CPU > Core i3 12100F vs Core i3 1115G4

Intel Core i3 12100F против i3 1115G4

Intel Core i3 12100F
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 12100F
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1263 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics Xe G4

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +170%
8398
Core i3 1115G4
3113
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +131%
14211
Core i3 1115G4
6141
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +150%
6297
Core i3 1115G4
2518
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели i3-12100F i3-1115G4
Интегрированная графика Нет UHD Graphics Xe G4

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 8 4
Частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 12100F
н/д
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Core i3 12100F и Ryzen 5 5500
2. Core i3 12100F и Core i3 12100
3. Core i3 12100F и Core i5 12400F
4. Core i3 12100F и Ryzen 5 5500U
5. Core i3 1115G4 и Core i3 1215U
6. Core i3 1115G4 и Ryzen 3 7320U
7. Core i3 1115G4 и Ryzen 3 3250U
8. Core i3 1115G4 и Ryzen 3 5300U
9. Core i3 1115G4 и Core i5 1135G7
10. Core i3 1115G4 и Core i5 1235U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1115G4 или i3 12100F?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры