Intel Core i3 12100F против i3 1115G4
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или ноутбучный i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1263 балла
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics Xe G4
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100F +22%
1614
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F +170%
8398
3113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +32%
3495
2653
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +131%
14211
6141
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +33%
1673
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F +150%
6297
2518
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i3-12100F
|i3-1115G4
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics Xe G4
Процессор
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|Частота
|3.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|17-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|12-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|89 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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