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Intel Core i3 1210U против i3 1115G4

Intel Core i3 1210U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 1210U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1210U на 1 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 1210U
Причины выбрать Intel Core i3 1210U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1434 и 1263 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1210U +35%
3579
Core i3 1115G4
2654
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1210U +83%
11245
Core i3 1115G4
6147
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1210U +13%
1424
Core i3 1115G4
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1210U +70%
4296
Core i3 1115G4
2526
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1210U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели i3-1210U i3-1115G4
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics Xe G4

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 2
Потоков 4 4
Частота 1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 2
Количество потоков 8 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1781 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 29 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 16 12
Вычислительные блоки 64 48
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1210U
1.43 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1210U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 16

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Комментарии

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