Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 73% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 845 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
831
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +179%
5463
1956
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +98%
3605
1825
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +215%
12507
3972
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +72%
1448
843
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +142%
3799
1569
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Zen+
|Номер модели
|i3-1215U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.94 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon RX Vega 3
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|192
|TMUs
|32
|12
|ROPs
|16
|8
|Вычислительные блоки
|64
|3
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|8
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