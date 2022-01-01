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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 73% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 845 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +179%
5463
Ryzen 3 3250U
1956
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +98%
3605
Ryzen 3 3250U
1825
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +215%
12507
Ryzen 3 3250U
3972
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +142%
3799
Ryzen 3 3250U
1569
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Zen+
Номер модели i3-1215U -
Сокет BGA-1744 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 3
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 512 192
TMUs 32 12
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 3
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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Комментарии

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