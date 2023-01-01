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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 7 5800U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 7 5800U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1215U +11%
1572
Ryzen 7 5800U
1414
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5786
Ryzen 7 5800U +40%
8089
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +12%
3413
Ryzen 7 5800U
3043
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
11366
Ryzen 7 5800U +63%
18579
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +10%
1567
Ryzen 7 5800U
1430
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i3-1215U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.2 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 19x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 10-25 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 7 5800U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 7 5800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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