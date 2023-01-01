Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 7 6800U​ с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.