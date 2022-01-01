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Intel Core i3 1215U против Apple M1

Intel Core i3 1215U
VS
Apple M1
Intel Core i3 1215U
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1521 балл
  • На 7% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1215U
н/д
Apple M1
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5479
Apple M1 +42%
7799
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U
3511
Apple M1 +7%
3763
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U
11445
Apple M1 +26%
14366
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U
1531
Apple M1 +15%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
4616
Apple M1 +69%
7789
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-U Icestorm and Firestorm
Номер модели i3-1215U -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 12x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 512 1024
TMUs 32 64
ROPs 16 32
Вычислительные блоки 64 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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